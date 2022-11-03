СК передал в суд дело против главреда хакасского издания "Новый фокус"

Расследование уголовного дела против главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, обратила внимание 3 ноября "Медиазона"*. Против журналиста возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ).

Как уточнили в региональном ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, поводом для уголовного преследования Афанасьева стала публикация 3 и 4 апреля статьи, "содержащей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" касательно участия бойцов Росгвардии из Хакасии в спецоперации на Украине. Речь идет о материале, в котором рассказывалось об отказе 11 силовиков участвовать в СВО.

Сам Афанасьев в ходе предварительного расследования вину не признал, уточнили в СК. При этом в ведомстве заявили, что собрали "достаточную доказательственную базу", что позволило направить материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о том, что Следком завершил расследование дела против Афанасьева.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента