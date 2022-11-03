Законопроект о ветеранском статусе для добровольцев внесен в Госдуму

Группа сенаторов и депутатов внесла вечером 3 ноября на рассмотрение Государственной думы законопроект о наделении статусом ветеранов боевых действий россиян, записавшихся в добровольческие формирования, участвующие в спецоперации на Украине. Подписи под инициативой поставил в общей сложности 301 законотворец, она размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также документ предполагает наделение добровольцев статусом инвалидов боевых действий, если те станут инвалидами вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в ходе спецоперации. Предполагается, что порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий будет определяться правительством.

Авторы инициативы указывают, что принятие законопроекта позволит распространить на добровольцев меры социальной поддержки, предусмотренные для военнослужащих. В свою очередь, целью этого они видят "создание условий, обеспечивающих им [добровольцам] достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе".

Ранее представитель Генштаба Александр Туляганов сообщил, что добровольцами для участия в спецоперации на Украине записались свыше 15 тысяч человек.