Генштаб: Свыше 15 тысяч россиян записались в добровольцы для участия в СВО

Более 15 тысяч российских граждан отправились добровольцами для участия в спецоперации на Украине, заявил 1 ноября начальник второго управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов. Заявление прозвучало на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

"В настоящее время через добровольческие отряды прошло более 15 тысяч человек", — приводит слова Туляганова РИА Новости.

Как уточнил представитель Генштаба, речь идет не только о тех, кто по собственному желанию пошел в военкоматы и вступил в ряды добровольческих батальонов, но также и о тех, кто по собственному желанию отправился на фронт в рамках частичной мобилизации.

Заседание комитета Совфеда посвящено вопросу присвоения добровольцам статуса ветерана боевых действий.

В понедельник Минобороны заявило о завершении частичной мобилизации в России, позже президент Владимир Путин сослался на необходимость посоветоваться с юристами в вопросе публикации соответствующего указа. Сегодня же появилась информация о подготовке единороссами законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Фото: Минобороны России