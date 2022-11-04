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Новости 10:18

Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам

фото ЗакС политика Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам

Президент Владимир Путин подписал 3 ноября указ о предоставлении единовременных выплат военнослужащим по контракту и мобилизованным гражданам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, выплаты положены мобилизованным россиянам, военнослужащим срочной службы (кроме замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций и высших военных образовательных организаций, находящихся в ведении Минобороны), а также иным лицам (россиянам и иностранцам), заключившим контракт о прохождении воинской службы сроком не менее одного года. Размер единовременной выплаты составляет 195 тысяч рублей.

Как отмечается в документе, указ распространяется исключительно на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с момента объявления в России частичной мобилизации.


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