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Новости 13:51

Патриарх Кирилл поведал, что РПЦ молится о "властях, воинстве и народе"

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл поведал, что РПЦ молится о "властях, воинстве и народе"

Русская православная церковь возносит "сугубые" молитвы о России, ее властях, а также воинстве и народе, сообщил патриарх Кирилл в своей поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину в честь Дня народного единства, выложенной на сайте РПЦ.

"Ныне Русская православная церковь возносит сугубые молитвы о богохранимой стране нашей, властях, воинстве и народе, дабы Господь ниспроверг замыслы всех, на Святую Русь ополчившихся, утвердил в людях дух братолюбия и мира", — говорится в тексте телеграммы.

Также предстоятель РПЦ выразил благодарность главе государства "за неизменное внимание к деятельности Московского Патриархата, за личный вклад в гармонизацию церковно-государственных отношений" и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram пост, приуроченный ко Дню народного единства. Среди прочего он объявил целью России в спецоперации "остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или иблис".

Фото: patriarchia.ru


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