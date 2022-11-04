В Петербурге открыли "ЧВК Вагнер Центр"

На Зольной улице в Невском районе Петербурга начал работу "ЧВК Вагнер центр", сообщает ТАСС. Организаторы этого учреждения декларируют своей целью развитие оборонных технологий.

"Центр открывает свои двери для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств, которые помогут развитию военной отрасли Российской Федерации", - гласит официальное заявление.

Создатели проекта обещают поддержку тем, кто предложит "эффективные идеи". Первое мероприятие на новой площадке будет отчасти посвящено медиатехнологиям и информационной безопасности.