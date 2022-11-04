Бельский считает, что всем нужно вставать на защиту страны, находящейся в опасности

Спикер петербургского парламента Александр Бельский выступил в БКЗ "Октябрьский" перед горожанами по случаю Дня народного единства, отмечаемого 4 ноября. Единоросс апеллировал к событиям XVII века и пришел к выводу, что повторение Смутного времени угрожает его соотечественникам. Россия, в его представлении, сегодня находится в опасности. В качестве способа справиться с надвигающейся опасностью он вспомнил, в частности, ресурс казаков.

"Четыре столетия назад наша страна переживала Смутное время, стремительно рушилась государственность, могла быть утрачена вера. 15 месяцев польско-литовское войско осаждало Троице-Сергиев монастырь. Россия долгие годы ждала тех, кто объединят народ и освободят страну. Этими героями стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский", - приводит его слова пресс-служба Мариинского дворца.

Помимо Бельского, на сцене присутствовали Лев Лещенко и ВИА "Песняры".

Ранее сообщалось о произнесении речи, посвященной Дню народного единства и адресованной петербуржцам, в исполнении губернатора Александра Беглова.