У станции метро "Озерки" открыли новое общественное пространство

В Петербурге завершились работы по благоустройству территории, прилегающей к станции метро "Озерки" в Выборгском районе, передает пресс-служба Смольного.

Новое общественное пространство осмотрел губернатор Александр Беглов, напомнивший, что станцию построили еще в 1980-х годах и что около нее требовалось создание более современной городской среды с сохранением транзитной пешеходной зоны.

Работы велись с лета на площади 2700 кв. метров, на которой появилось более пятидесяти деревьев, а также новое мощение, скамейки с навесами и велопарковки.