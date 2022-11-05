Беглов выразил соболезнования близким погибших в костромском пожаре

Ночной пожар в костромском увеселительном заведении "Полигон" встретил реакцию со стороны петербургского губернатора Александра Беглова, который принес соболезнования родным и близким погибших в трагедии. Свою телеграмму, текст которой опубликован на сайте Смольного, он отправил главе Костромской области Сергею Ситникову.

"Мы с тяжёлым чувством восприняли известие об этой трагедии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Спасателям и медикам - как можно быстрее справиться с последствиями пожара", - написал Беглов.

По последним данным, пламя унесло жизни пятнадцати человек. Следственный комитет возбудил дела по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Предполагаемый виновник пожара задержан. По версии экстренных служб, причиной возгорания могло стать использование ракетницы.