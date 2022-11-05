По делу о пожаре в Костроме задержали двоих человек

Правоохранители задержали двух подозреваемых по делу о пожаре, случившегося минувшей ночью в костромском заведении "Полигон". Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, по статье о о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч.3 ст.109 УК) задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге. Он свою вину уже признал, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемый по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - также гласит сообщение от СК.

Проверка системы пожарной безопасности в "Полигоне" не проводилась по меньшей мере с 2019 года.

Отметим, что в региональном управлении МЧС подтвердили гибель тринадцати человек.