Историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной выставили на продажу

Расположенную на Октябрьской набережной, 104А, водонапорную башню, являющуюся вновь выявленным объектом культурного наследия, а также участок, на котором она стоит, выставили на продажу. Внимание на объявления обратила "Фонтанка".

О продаже объекта говорится на нескольких ресурсах, в том числе на Avito и Балтийской электронной площадке (БЭП). В первом случае цена составляет 10,167 млн рублей, во втором - почти 38 млн рублей. На торгах БЭП предполагается поэтапное снижение цены до 10 млн рублей, если не найдётся покупатель, готовый заплатить больше.

На сайте БЭП сообщается, что продаваемый объект "является предметом залога по требованию Банк "Таврический" (АО) и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора". Имущество некогда принадлежало обанкротившейся компании "Диабаз". Башня уже выставлялась на продажу в 2020 году, но тогда за неё хотели получить 42,15 млн рублей.

Изначально участок был выкуплен для нужд Обуховского завода, 1898-1899 годах там возвели каменное здание с водоподъемной башней и электростанцией. Уже намного позднее, в нулевых, в здании оборудовали общежитие.