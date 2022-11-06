Группа "Сплин" в третий раз известила о переносе своего концерта в Архангельске

Группа "Сплин" в очередной раз объявила о переносе своего концерта в Архангельске, который должен был состояться 14 ноября. Об этом петербургские музыканты рассказали в своём сообществе во "ВКонтакте".

Изначально концерт коллектива был запланирован на 8 апреля, впоследствии его перенесли на 19 июня, а уже после - на 14 ноября. Новая дата выступления намечена на 7 июля 2023 года.

Напомним, ранее группа "Сплин" столкнулась с отменой своих концертов, после того, как фронтмен коллектива Александр Васильев поддержал уехавших из РФ музыкантов в ходе выступления на летнем фестивале в Воронеже.