Концерт "Сплина" перенесли на следующий год спустя три часа после просьбы владимирского депутата

Концерт группы "Сплин", который должен был пройти во Владимире 30 сентября, перенесли на следующий год спустя три часа после соответствующего обращения депутата Заксобрания Владимирской области Александра Цыганского, сообщается в паблике площадки Art Hall во "ВКонтакте".

В адресованном властям региона обращении Цыганский выражал недовольство тем, что фронтмен группы Александр Васильев поддержал уехавших из страны музыкантов, - "то есть, всю шушеру, что сейчас льют помои на Россию из-за рубежа".

Напомним, что группа "Сплин" одной из последних столкнулась с отменой своих концертов. Этому предшествовало выступление коллектива на фестивале в Воронеже, в ходе которого Васильев поддержал уехавших из России коллег "по цеху".

Перед этим с отменой своих выступлений столкнулись группы, критически отзывавшиеся о военной спецоперации, - ДДТ, "Кровосток", Little Big, Anacondaz, "АлоэВера" и другие.