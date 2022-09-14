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Новости 18:44

Петербургский концерт ДДТ без объяснения причин перенесли с сентября на май 2023 года

фото ЗакС политика Петербургский концерт ДДТ без объяснения причин перенесли с сентября на май 2023 года

Концерт петербургской группы ДДТ, который должен был состояться 24 сентября на "Газпром Арене", перенесли без объяснения причин на 27 мая 2023 года, сообщается в Telegram-канале площадки.

Согласно информации, которая указывается в заявлении спорткомплекса, все приобретённые ранее билеты будут по-прежнему действительны и обменивать их не понадобится.

Отметим, что концерт ДДТ, который группа должна была дать 24 сентября, должен был состояться ещё 9 октября 2021 года, однако выступление перенесли ввиду действующих антиковидных мер.

Отметим, что отмены концертов музыкантов, критикующих действующий политический режим и военную спецоперацию на Украине, стали обычным явлением. Таким образом поступают с группами "Сплин", ДДТ, "Кровосток", Little Big, Anacondaz, "АлоэВера" и другими артистами.

Лидер ДДТ Юрий Шевчук ранее был оштрафован за дискредитации армии из-за фразы, сказанной во время концерта в Уфе.


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