В Светлогорске и в Волгограде отменили концерты группы "Сплин"

Организаторы концертов в Волгограде и Светлогорске решили отменить выступления группы "Сплин", пишет "ОВД-Инфо"*.

В первом городе концерт должен был пройти 17 сентября в рамках фестиваля ParkSeason. Организаторы мероприятия в разговоре с журналистами заявили, что "повлиять на сложившуюся ситуацию не представляется возможным".

В расположенном в Калининградской области Светлогорске выступление было намечено на 11 ноября, его отменили без какого-либо объяснения причин.

Предположительно, концерты "Сплина" отменили после выступления группы на прошедшем в Воронеже фестивале "Чернозём", в ходе которого фронтмен команды Александр Васильев заявил, что посвящает песню коллегам по цеху, вынужденно покинувшим РФ.

После этого концерт "Сплина" отменили в Москве.

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