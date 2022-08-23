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Новости 18:53

"И так всё понятно": В Москве отменили концерт группы "Сплин"

фото ЗакС политика "И так всё понятно": В Москве отменили концерт группы "Сплин"

Концерт группы "Сплин", который должен был пройти 2 августа на столичной "ВЭБ-Арене", отменён, пишет "Коммерсант", ссылаясь на информацию, полученную непосредственно от лидера коллектива Александра Васильева.

"И так все понятно", — лаконично высказался исполнитель.

В "Ъ" в свою очередь отметили, что над всё большим количеством рок-музыкантов висит негласный силовой "дамоклов меч". При этом, если ранее тот же Юрий Шевчук, хоть и не упоминая конкретных личностей, но выступил с пацифистской речью про родину и президента на концерте в Уфе, то лидер "Сплина" просто посвятил исполняемую на воронежском фестивале "Чернозём" песню "Выхода нет" его покинувшим РФ коллегам.

Ранее стало известно, что патриотическое движение "Офицеры России" пожаловалось на "Сплин" в Следственный комитет, требуя проверить выступление коллектива на предмет распространения "фейков" об армии.


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