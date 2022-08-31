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Новости 18:35

Суд в Башкирии рассмотрит апелляцию по делу Юрия Шевчука 3 октября

фото ЗакС политика Суд в Башкирии рассмотрит апелляцию по делу Юрия Шевчука 3 октября

Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию по делу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации российской армии 3 октября, информирует ТАСС.

"Рассмотрение апелляции назначено на 3 октября в Верховном суде Башкирии. Жалоба поступила от адвоката Шевчука в Советский районный суд вчера", — известили в пресс-службе суда, заявление которой приводит ТАСС.

О том, что Шевчук обжаловал свой штраф в 50 тысяч рублей, стало известно 25 августа.

Напомним, административное дело на музыканта завели в мае. Заседание по нему состоялось только в августе из-за того, что протокол возвращали полицейским, а впоследствии перенаправляли в Петербург. На заседание лидер ДДТ не явился и не стал в нем участвовать по видеосвязи. 


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