Суд в Башкирии рассмотрит апелляцию по делу Юрия Шевчука 3 октября

Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию по делу лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о дискредитации российской армии 3 октября, информирует ТАСС.

"Рассмотрение апелляции назначено на 3 октября в Верховном суде Башкирии. Жалоба поступила от адвоката Шевчука в Советский районный суд вчера", — известили в пресс-службе суда, заявление которой приводит ТАСС.

О том, что Шевчук обжаловал свой штраф в 50 тысяч рублей, стало известно 25 августа.

Напомним, административное дело на музыканта завели в мае. Заседание по нему состоялось только в августе из-за того, что протокол возвращали полицейским, а впоследствии перенаправляли в Петербург. На заседание лидер ДДТ не явился и не стал в нем участвовать по видеосвязи.