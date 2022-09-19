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Новости 17:28

Владимирский депутат потребовал отменить концерт группы "Сплин"

фото ЗакС политика Владимирский депутат потребовал отменить концерт группы "Сплин"

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Александр Цыганский подал обращение к региональному руководству с просьбой отменить концерт группы "Сплин", который должен пройти во Владимире 30 сентября на площадке "Арт Холл".

Цыганского возмутило то обстоятельство, что фронтмен группы Александр Васильев поддержал уехавших из РФ коллег "по цеху", - "то есть, всю шушеру, что сейчас льют помои на Россию из-за рубежа". Выступая, по собственному заявлению от лица владимирцев, парламентарий попросил "посодействовать" отмене концерта, потому что "негоже в это время давать площадку для всякой антироссийской мрази, что одобряет поливание грязью нашей страны".

Напомним, что группа "Сплин" одной из последних столкнулась с отменой своих концертов. Это произошло после того, как Васильев со сцены воронежского фестиваля поддержал покинувших Россию музыкантов, выступивших против военной спецоперации на Украине.

Отметим, что отмены концертов музыкантов, критикующих действующий политический режим и военную спецоперацию на Украине, стали обычным явлением. Таким образом поступают с группами "Сплин", ДДТ, "Кровосток", Little Big, Anacondaz"АлоэВера" и другими артистами.


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