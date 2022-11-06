Суд в Костроме отправил в СИЗО организатора работы сгоревшего клуба "Полигон"

Свердловский райсуд Костромы заключил в СИЗО на срок до 4 января 2023 года организатора работы клуба "Полигон", в котором в результате пожара погибли 13 человек, информирует объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Костромской области.

О заключении под стражу директора ООО "Империя" просило следствие. Причиной называлась общественная опасность произошедшего: женщину заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сама она ходатайствовала о домашнем аресте.

По предварительным данным, пламя охватило ночной клуб "Полигон" после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников потасовки мог применить ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к трагедии. В результате инцидента погибли 13 посетителей заведения. Возбуждены несколько уголовных дел.