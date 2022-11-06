СК возбудил уголовное дело о халатности из-за гибели людей в пожаре в клубе Костромы

Управление Следственного комитета по Костромской области отчиталось о возбуждении уголовного дела о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей в пожаре (ч. 3 ст. 293 УК), охватившем ночной клуб "Полигон", информирует пресс-служба СКР.

Как полагает следствие, должностные лица не планировали и на протяжении длительного времени не проверяли состояние систем безопасности ночного клуба, "в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена".

В итоге ввиду нарушений противопожарной безопасности погибли 13 посетителей заведения и ещё 6 пострадали.

Также в СК сообщили, что в Кострому направили криминалистов из Судебно-экспертного центра СК России.

Напомним, накануне в Следкоме заявили о задержании нескольких лиц, которые, по предварительным данным, могут быть причастны к пожару в ночном клубе "Полигон".