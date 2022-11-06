ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:08

Выборгский район Петербурга получил новые тракторы и мини-погрузчики для зимней уборки

фото ЗакС политика Выборгский район Петербурга получил новые тракторы и мини-погрузчики для зимней уборки

Под "шефство" петербургских районов продолжает поступать новая техника для уборки города от зимних осадков. Так, как напоминает телеканал "Санкт-Петербург", всего Северная столица получит свыше тысячи уборочных машин и более 400 единиц навесного оборудования.

Одним из первых технику получил Выборгский район, в чьё распоряжение предоставили 16 мини-погрузчиков, 11 единиц прицепного оборудования, а также 70 тракторов. Кроме того, в райжилагентство привезли новые щётки и мотоблоки.

Напомним, что в воскресенье, 6 ноября, в Петербург пришёл первый снег, что привело к активизации всех дорожных спецслужб. Пешеходные зоны и магистрали начали обрабатывать соляными смесями. Несмотря на предосторожности, грядущая рабочая неделя начнётся с потепления и порывистого ветра.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама