Доходный дом на 9-й линии Васильевского острова стал региональным памятником

Единый государственный реестр пополнился новым объектом культурного наследия регионального значения: в перечень включили дом А.Р. Гешвенда на 9-й линии Васильевского острова, 32А. Распоряжение уже подписал глава КГИОП Сергей Макаров, информирует пресс-служба комитета.

Дом возвели в 1880-1881 годах по проекту архитектора Александра Гешвенда. Здание представляет собой ценный образец архитектуры петербургской эклектики с элементами классицизма. Внутри объекта уцелела конструктивная система и подлинные материалы конструкций, в том числе конструкции парадной лестницы. Кроме того, в здании сохранилась историческая отделка подъезда. Архитектурно-художественное решение фасада удалось сохранить с незначительными изменениями.

В XX веке в доме Гешвенда в разное время жили разработчик подводных лодок, инженер Николай Кутейников, химик-академик Вадим Верховский и музыкальный критик Вячеслав Каратыгин.

Фото: КГИОП