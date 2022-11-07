Книжному магазину в доме Зингера предоставят субсидию в размере 150 млн рублей

Смольный решил предоставить АО "Торговая фирма "СПб Дом книги", который является собственником перезапускаемого книжного магазина в доме Зингера на Невском проспекте, субсидию в размере 150 млн рублей, передаёт "Деловой Петербург", ссылаясь на соответствующее заявление вице-губернатора Бориса Пиотровского.

На данный момент в обновление магазина уже вложили порядка 200 млн рублей, рассказал Пиотровский. Смольный, по словам чиновника, в работы не вкладывался, однако в следующем году АО предоставят 150 млн рублей субсидии в качестве возмещения затрат.

Впоследствии книжную сеть планируют расширить, добавил также Пиотровский: "Было бы логично и правильно её расширять".

Также вице-губернатор подчеркнул, что нынешняя концепция книжного будет ориентирована больше на горожан, а не на туристов, как это было раньше.

"Петербургский дом книги нужно оставить в первую очередь для петербуржцев. Мы отошли от этой концепции, что было ошибкой. Наша задача — вернуть дом книги петербуржцам", — заключил Пиотровский.

Ранее вице-губернатор сообщал, что обновлённый книжный магазин в доме Зингера откроется для широкой публики 12 ноября.