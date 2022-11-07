Либерал-демократы внесли поправки к закону о российском флаге для устранения "неоднородности процесса воспитания патриотизма"

Сенатор и группа депутатов от ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной думы поправки к закону "О государственном флаге Российской Федерации", информация об этом появилась 7 ноября в электронной базе нижней палаты парламента. Авторы предлагают расширить перечень объектов, на которых в обязательном порядке должен быть вывешен триколор.

По мнению авторов проекта, ч. 3 ст. 4 закона о флаге следует изложить в следующей редакции: "Государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) государственных и муниципальных учреждений и образовательных организаций, независимо от форм собственности, а также на зданиях государственных и муниципальных учреждений или установлен постоянно на их территориях". Сейчас в тексте говорится лишь об "общеобразовательных организациях независимо от форм собственности".

В пояснительной записке к проекту законотворцы указывают, что действующая редакция не подразумевает обязательного вывешивания флага на детских садах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах. "Это влечет за собой неоднородность процесса воспитания патриотизма в действующей системе образования", — полагают авторы и указывают, что "расширение данной нормы путем включения в нее всех образовательных организаций позволит выстроить последовательное воспитание патриотизма подрастающего поколения".

В свою очередь, предложение об обязательном размещении триколора на зданиях государственных и муниципальных учреждений преследует цель "упрочнения взаимосвязи между неотъемлемыми сферами жизни российского общества и государством, как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер", утверждают либерал-демократы.

В конце октября лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял о готовности партийной фракции в Госдуме поддержать законопроект о запрете иноязычных заимствований при наличии русского аналога в языке.