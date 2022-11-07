Комитет Госдумы одобрил ужесточение наказания за создание НКО, призывающих к отказу от гражданского долга

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении уголовной ответственности за создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан или же призывающей их к отказу от выполнения гражданского долга, сообщил 7 ноября "Интерфакс".

Изменения вносятся в статью 239 Уголовного кодекса РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Так, за организацию религиозного или же общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а также за руководство такой организацией теперь предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет. Сейчас наказание за это предполагает штраф до 300 тысяч рублей или же принудительные работы или лишение свободы сроком до четырех лет.

Также законопроект ужесточает наказание за создание НКО (в том числе и НКО-иноагента), призывающей россиян не исполнять их гражданский долг или же совершать иные противоправные деяния, а также за руководство такой организацией. Как сообщает "Интерфакс", за это предлагается назначать принудительные работы на срок до пяти лет или же лишать свободы на срок до шести лет. Сейчас признанного виновным могут, в частности, оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей либо же лишить свободы сроком до трех лет.

За участие в деятельности указанных выше организаций, а также пропаганда их деятельности предусматриваются штрафы до 200 тысяч рублей либо же принудительные работы или лишение свободы сроком до четырех лет (сейчас, соответственно, штраф не может превышать 120 тысяч рублей, а максимальный срок заключения — двух лет).

Сегодня же сенатор и группа депутатов от ЛДПР внесли законопроект о расширении перечня объектов, где обязательно должен вывешиваться триколор.