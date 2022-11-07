Предполагаемого виновника пожара в костромском клубе "Полигон" отправили в СИЗО

Ярославский гарнизонный суд постановил отправить по ходатайству следствия в СИЗО мужчину, который является предполагаемым виновником пожара в костромском ночном клубе "Полигон", передаёт "Интерфакс". В заключении ему предстоит пробыть до 5 января 2023 года.

В минувшую субботу правоохранители задержали двух человек в рамках уголовного разбирательства. Кроме директора компании ООО "Империя", которая организовывала работу "Полигона", был задержан 23-летний мужчина, подозреваемый в запуске петарды в клубе. Директора арестовали днём ранее.

После трагедии, в результате которой погибли 13 человек, Следственный комитет возбудил три уголовных дела: ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, которая повлекла смерть двух и более лиц).