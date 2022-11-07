Псковский "яблочник" поинтересовался у губернатора суммой покупки двух "Тигров" для нужд СВО

Депутат Псковского областного cобрания от "Яблока" Артур Гайдук обратился к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой сообщить ему, какая сумма была потрачена на покупку двух бронеавтомобилей "Тигр". Заявление парламентария приводит пресс-служба партии в своём Telegram-канале.

Также Гайдука интересует источник финансирования покупки и техническое состояние спецтехники. Бронеавтомобили предназначены для нужд специальной военной операции (СВО).

Ведерников сообщил о приобретении "Тигров" в ходе разговора с командиром псковской 76-й дивизии на пресс-конференции ТАСС. Губернатор заявил, что технику приобрели через "Авито", так как "регион небогатый". На сервисе можно найти "Тигры" стоимостью от 5 до 11,5 млн рублей.