Парламент предварительно одобрил поправку губернатора к бюджету 2023 года

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания 7 ноября обсудили поправки в проект бюджета на 2023 год, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Предложение губернатора озвучила глава комитета финансов Светлана Енилина.

В поправке губернатора доходы снижаются с 1,057 до 1,048 трлн рублей, а расходы растут с 1,169 до 1,195 трлн рублей. Так дефицит бюджета увеличивается с 112,8 млрд до 146,7 млрд рублей. По словам Енилиной, дополнительные расходы пойдут на резервный фонд, заработную плату, дотации муниципальным образованиям и другое. Подробнее о предложенных губернатором изменениях — в материале ЗАКС.Ру.

Депутаты-члены БФК поддержали поправку главы города. Аналогичным образом парламентарии проголосовали за собственное предложение — увеличить расходы на социальные меры для спортсменов и тренеров.

Не одобрили на комиссии поправки фракции "Яблоко" об увеличении денег на предоставление жилья, расселение коммуналок и строительство Красносельско-Калининской линии метро. О предложении увеличить расходы на жилье чиновники заявили, что необходимые средства уже есть — больше им не требуется. Представитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что в рамках адресно-инвестиционной программы деньги на метро выделены. В частности, по его словам, 13 млрд рублей определены на Красносельско-Калининскую линию.

Часть поправок депутаты в ходе обсуждения сняли. Про некоторые из них чиновники говорили, что средства уже выделены, про некоторые — что необходимы точные расчёты.

София Саттарова