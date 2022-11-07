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Новости 16:49

Суд в Москве продлил Илье Яшину* срок содержания в изоляторе

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил Илье Яшину* срок содержания в изоляторе

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста оппозиционера Ильи Яшина*, который обвиняется по статье о фейках про российскую армию, информирует объединённая пресс-служба столичных судов. В СИЗО политику предстоит пробыть до 26 ноября.

Адвокаты Яшина* предлагали внести за него залог в размере 5 млн рублей и избрать в его отношении более мягкую меру пресечения. Судья в прошении отказал.

Ранее Следственный комитет отчитался о завершении расследования уголовного дела Яшина*. Оппозиционеру инкриминируют распространение фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как полагает СК, в апреле текущего года Яшин* в ходе стрима на YouTube распространил "заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче".

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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