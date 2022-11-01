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Новости 12:17

Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела против Яшина*

фото ЗакС политика Следственный комитет отчитался о завершении расследования дела против Яшина*

Следственный комитет распространил 1 ноября официальное сообщение о том, что расследование уголовного дела против политика Ильи Яшина* завершено. Оппозиционер обвиняется в распространении фейков о российской армии по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено для решения вопроса о передаче в суд", — проинформировала пресс-служба СК.

По версии следствия, в апреле 2022 года Яшин* во время трансляции на YouTube распространил "заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче". При этом ему якобы было "достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы <...> являются провокацией", полагает ведомство.

О завершении расследования дела Яшин* сообщил еще 19 октября, ссылаясь на слова следователя. На прошлой неделе он известил о завершении ознакомления с материалами дела.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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