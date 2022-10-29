Яшин* завершил ознакомление с материалами своего дела

Оппозиционный политик Илья Яшин*, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), сообщил из мест заключения, что закончил знакомиться с материалами дела. Документы в целом произвели на него комическое впечатление: он сравнил прочитанное и просмотренное с комиксом.

"Вот например, ВРИО начальника спецприёмника Голдобина "добровольно выдает" следователю мой мобильный телефон. Правда, судя по выражению лица, не очень добровольно...", - говорится в тексте политика, опубликованном в его Telegram-канале рядом со сканом одной из страниц дела.

Напомним, что бывшего главу Красносельского муниципального округа Москвы преследуют за его оценки событий в Буче, высказанные на собственном YouTube-канале. По статье 207.3 УК уже приговорен к семи годам лишения свободы его коллега по муниципальному совету Алексей Горинов.

О том, что СК завершил расследование дела Яшина*, стало известно на прошлой неделе.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента