СК завершил расследование дела Ильи Яшина*

Оппозиционный политик Илья Яшин*, арестованный по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК) сообщил своим соратникам из СИЗО, что Следственный комитет закончил расследовать его дело. Посвященный этому событию текст появился 19 октября в его Telegram-канале. Сигнализировал о конце расследования Яшину* посетивший его следователь. Он же поставил политика перед тем фактом, что все его счета арестовали.

"Когда-нибудь я буду показывать материалы этого дела внукам, и оно будет источником многочисленных шуток. Ну а пока готовлюсь к суду и, как принято говорить в тюрьме, "держу фасон", - говорится в тексте оппозиционера.

Отметим, что пока российские суды вынесли только один приговор по статье 207.3 УК, и достался он ближайшему сподвижнику и коллеге Яшина* по совету депутатов Красносельского района Алексею Горинову. За свою пацифистскую речь, произнесенную в марте на заседании совета, 61-летний Горинов получил семь лет лишения свободы. В свою очередь, уголовное преследование Яшина* формально началось из-за того, что на своем стриме он скептически прокомментировал официальную трактовку событий в Буче от российского Министерства обороны.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента