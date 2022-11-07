Коммунисты сфотографировались на фоне Петербурга со строчками из "Интернационала"

Представители нескольких коммунистических и социалистических организаций Петербурга к 7 ноября сделали снимки с баннерами, на которых были запечатлены первые строки из "Интернационала", сообщили ЗАКС.Ру в РКСМ(б).

"Под видом "возвращения к традициями" нам пытаются навязать чувство национальной исключительности и закрепощение, но у наемных работников и работниц есть свои традиции — традиции интернационализма и борьбы за мир без угнетателей, о которых мы помним. Под "Интернационал" трудящиеся всего мира объединяются в борьбе против войн, эксплуатации и отчуждении", - заявили в организации.

В перформансе помимо РКСМ(б) приняли участие "Левый блок", "Новые красные", "Марксистская тенденция" и РСД. Поскольку организаций-участников оказалось только пять, воспроизведение рабочего гимна оборвалось на словах "Это есть наш последний и решительный бой".