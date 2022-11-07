Думский единоросс обвинил "недоброжелателей" в раздувании известий о повестках

Повестки после завершения частичной мобилизации приходят из-за желания военкоматов уточнить учетные данные граждан, заявил в беседе с РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия"). По его словам, "раздувают" известия о таких повестках "недоброжелатели и оппоненты", которые якобы стремятся уверить россиян в продолжении мобилизации.

"Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все не делали на протяжении долгих лет", — заявил Картаполов и добавил, что военнообязанный "должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять".

В качестве примера единоросс привел информацию о рождении детей и переездах. Повестки, по его словам, рассылают с тем, чтобы "человек пришел, предъявил документы и сообщил о себе сведения".

"Их [сведения] внесут в базу данных, и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается", — пожаловался Картаполов и добавил, что "мобилизация завершена".

Сегодня же Картаполов объявил, что не ждет донабора россиян в рамках частичной мобилизации.