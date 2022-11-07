Картаполов не ждет донабора граждан в рамках частичной мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил 7 ноября в беседе с ТАСС о том, что не ожидает дополнительного набора россиян в рамках частичной мобилизации.

"Нет. Много раз говорили, и президент нашей страны говорил, и Министерство обороны РФ, что по указу было положено 300 тыс. набрать, их набрали. Тут никаких вопросов больше нет", — заявил депутат агентству, отвечая на вопрос о возможности добора мобилизованных в рамках указа президента от 21 сентября.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В тот же день глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о планах призвать 300 тысяч человек. В конце октября Шойгу объявил о достижении поставленной задачи, при этом никакого указа о завершении мобилизации за этим не последовало. Путин объяснил это тем, что "не задумывался" о необходимости публикации соответствующего документа и пообещал проконсультироваться с юристами. Позже в Кремле заявили, что никакого указа для завершения частичной мобилизации не требуется.

Между тем, 4 ноября Путин озвучил новые цифры по мобилизованным, сообщив о 318 тысячах призванных. Превышение лимита он объяснил стремлением добровольцев записаться в войска.