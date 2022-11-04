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Новости 16:43

Путин озвучил новые данные об участии мобилизованных в спецоперации

фото ЗакС политика Путин озвучил новые данные об участии мобилизованных в спецоперации

Президент Владимир Путин представил свежие сведения о числе россиян, отправившихся на фронт по результатам частичной мобилизации. Результат, как следует из его слов, превзошел обозначенную 21 сентября цель.

"У нас - 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы. Количество добровольцев - оно не сокращается. Из них сорок девять тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполняют боевые задачи. Все остальные пока занимаются подготовкой", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, что в день объявления частичной мобилизации официальными лицами говорилось о необходимости призвать 300 тысяч человек. В начале недели президент признался, что не задумывался о подписании указа, который бы частичную мобилизацию мог прекратить. Позже его представитель счел этот шаг нецелесообразным.


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