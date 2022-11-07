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Новости 17:28

В Ленобласти наградили отличившихся на спецоперации росгвардейцев

фото ЗакС политика В Ленобласти наградили отличившихся на спецоперации росгвардейцев

Бойцы нацвардии, показавшие боевые успехи в зоне специальной военной операции, получили государственные награды, информирует пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. Церемония прошла на территории военной части в Ленинградской области.

"В соответствии с указом президента за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность медалями Жукова и Суворова награждён ряд росгвардейцев, также военнослужащим вручён нагрудный знак "Участник боевых действий" ", — отчитались в ведомстве.

Вручал награды бойцам командующий Северо-Западным округом генерал-майор Алексей Воробьёв.

Напомним, ранее в Петербурге на факультете материально-технического обеспечения войск Росгвардии установили памятную табличку в честь погибшего в ходе СВО подполковника Рената Гайсина.


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