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Новости 17:37

Путин собрался встретиться с россиянами для обсуждения ситуации с поддержкой мобилизованных

фото ЗакС политика Путин собрался встретиться с россиянами для обсуждения ситуации с поддержкой мобилизованных

Президент Владимир Путин выразил 7 ноября желание лично встретиться с россиянами для выяснения того, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан, сообщило РИА "Новости". Соответствующее заявление глава государства сделал во время поездки в Тверскую область.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — пообещал президент, выслушав информацию о выплатах мобилизованным.

Также Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю обобщить опыт по поддержке мобилизованных и собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

На прошлой неделе Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам в размере 195 тысяч рублей.


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