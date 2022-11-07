Путин собрался встретиться с россиянами для обсуждения ситуации с поддержкой мобилизованных

Президент Владимир Путин выразил 7 ноября желание лично встретиться с россиянами для выяснения того, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан, сообщило РИА "Новости". Соответствующее заявление глава государства сделал во время поездки в Тверскую область.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — пообещал президент, выслушав информацию о выплатах мобилизованным.

Также Путин попросил губернатора Тверской области Игоря Руденю обобщить опыт по поддержке мобилизованных и собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

На прошлой неделе Путин подписал указ о единовременных выплатах мобилизованным и контрактникам в размере 195 тысяч рублей.