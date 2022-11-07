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Новости 18:38

Петербургские коммунисты возложили цветы к "Авроре"

фото ЗакС политика Петербургские коммунисты возложили цветы к "Авроре"

Вечером 7 ноября, в 105-ю годовщину Октябрьской революции, петербургские сторонники коммунистической партии возложили цветы к крейсеру "Аврора". Силовики мешать мероприятию не стали, но внимательно наблюдали за акцией.

В мероприятии принял участие депутат Законодательного собрания от компартии, глава регионального отделения КПРФ Роман Кононенко. Он выступил перед собравшимися с небольшой речью. 

— Мы знаем, мы верим и уверены в том, что наша борьба обязательно завершится успехом и мы сможем отметить день Великого Октября на главной площади нашего города, Дворцовой площади, пройдя туда шествием по Невскому проспекту, - выразил надежду на будущее Кононенко. 

Также на мероприятие пришли депутаты ЗакСа Дмитрий Дмитриев и Вячеслав Бороденчик и парламентарии из Ленинградской области. 

Всего встречу посетили порядка ста человек. Среди них в основном были люди пожилого возраста. 

За происходящим наблюдали сотрудники полиции. Поблизости припарковали несколько автомобилей силовиков. Традиционное возложение цветов не было согласовано с властями

Константин Леньков


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