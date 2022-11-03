Петербургские власти снова не согласовали встречу КПРФ у "Авроры"

КПРФ отказали в проведении традиционного собрания у крейсера "Аврора" 7 ноября, в 105-ю годовщину Октябрьской революции, сообщил ЗАКС.Ру лидер петербургского отделения партии Роман Кононенко. По его словам, сторонники компартии все равно намерены собраться на Петроградской набережной.

- Уведомление мы подавали, нам не согласовали его. Мы пойдем к "Авроре" возлагать цветы. Мы до сих пор не получили документ. Наверное, его отправили голубиной почтой, но на словах нам сказали, что отказ, - рассказал Кононенко.

Это уже не первый раз, когда коммунистам отказали в праздновании годовщины Октябрьский революции. В 2021 году они планировали собраться в сквере напротив крейсера "Аврора", но силовики перекрыли вход. В 2020 году акция также была не согласована, но полиция задерживать участников мероприятия не стала.

Напомним, губернатор Александр Беглов в конце октября продлил коронавирусные ограничения до конца года. Несмотря на снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в Петербурге по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия.

Константин Леньков