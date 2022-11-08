В Петербурге могут возбудить уголовное дело из-за сдвинутого с места памятного камня на "прокурорской" аллее

В Петербурге правоохранители могут возбудить уголовное дело после инцидента, случившегося в парке Куракина Дача на улице Бабушкина, сообщила 8 ноября "Фонтанка". По информации издания, речь идет о сдвинутом с места памятном камне на аллее, высаженной в сентябре 2021 года работниками прокуратуры.

По информации издания, накануне в полицию обратился некий мужчина с сообщением о том, что камень-памятник передвинут неизвестными вандалами. Прибывшая на место следственно-оперативная группа убедилась в правдивости слов петербуржца. Камень с надписью "Аллея высажена работниками прокуратуры Санкт-Петербурга в честь ознаменования 300-летия прокуратуры России" действительно находился не на своем месте. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о том, что президент Владимир Путин своим указом увеличил почти на три тысячи штатную численность сотрудников российской прокуратуры.

Фото: gov.spb.ru