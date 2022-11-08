Минобороны одобрило идею введения в школах начальной военной подготовки

Министерство обороны поддержало инициативу о появлении курсов начальной военной подготовки в программе школ и ПТУ, сообщили 8 ноября "Известия" со ссылкой на ответ главы Генштаба, первого замминистра обороны Валерия Герасимова лидеру "Справедливой России — За правду" Сергею Миронову. Ранее последний выступил с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего образования.

"Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается", — цитирует издание ответ замминистра.

Также Герасимов высказался в пользу определения фиксированного количества часов для занятий НВП. По его словам, речь идет о цифре не менее 140 занятий в последние два года обучения.

Минобороны предлагает провести профессиональную переподготовку учителей, которые будут преподавать НВП, говорится в ответе Герасимова. В случае нехватки педагогов по предмету замминистра предложил набирать их из числа бывших офицеров, в приоритетном порядке — из участников боевых действий. Также он высказался о готовности военного ведомства поучаствовать в подготовке изменений в законодательство, если соответствующие предложения поступят.

Ранее появилась информация о том, что Минобороны высказалось против увеличения до двух лет срока службы по призыву.

Фото: Минобороны России