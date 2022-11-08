"Ведомости": Минобороны не поддержало возврат к двухлетней срочной службе

Законопроект об увеличении до двух лет срока службы по призыву не будет внесен на рассмотрение Госдумы, сообщили 8 ноября "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По информации издания, инициатива не встретила поддержки ни со стороны администрации президента, ни со стороны Минобороны.

Как сообщил "Ведомостям" источник, близкий к военному ведомству, власти намерены сосредоточиться "не на количественной, а на качественной" подготовке военнослужащих, что идет вразрез с предложением о двукратном увеличении срока службы. В свою очередь, собеседник издания в Совете Федерации уточнил, что при принятии решения Кремль учел позицию парламентариев, выступивших против инициативы.

О необходимости увеличения срока службы призывников говорил, в частности, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он жаловался, что "в течение года обучить и подготовить [военнослужащих по призыву] очень сложно и проблематично", и называл двухлетний срок "вполне оптимальным вариантом". Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас вступил в заочную полемику с парламентарием, заявив, что сомневается в необходимости увеличения срока службы и что "современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников".