Клишас усомнился, что увеличение срока срочной службы поспособствует "повышению боеспособности армии"

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас полагает, что увеличение срока службы в армии до двух лет не сильно скажется не уровне боеготовности Вооружённых сил. Мнением сенатор поделился в своём Telegram-канале.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников", – полагает Клишас.

В то же время сенатор уверен, что парламентские консультации по данному вопросу необходимы и своё мнение по инициативе должны озвучить военные. Окончательное решение выскажет Министерство обороны РФ.

Отметим, что в поддержку увеличения срока срочной службы в армии до двух лет уже выступили в обеих палатах парламента: в Госдуме об этом заявил депутат от Крыма Михаил Шеремет, а в Совфеде – глава комитета по обороне Виктор Бондарев.