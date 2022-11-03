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Новости 14:41

Клишас усомнился, что увеличение срока срочной службы поспособствует "повышению боеспособности армии"

фото ЗакС политика Клишас усомнился, что увеличение срока срочной службы поспособствует "повышению боеспособности армии"

Руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас полагает, что увеличение срока службы в армии до двух лет не сильно скажется не уровне боеготовности Вооружённых сил. Мнением сенатор поделился в своём Telegram-канале.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников", – полагает Клишас.

В то же время сенатор уверен, что парламентские консультации по данному вопросу необходимы и своё мнение по инициативе должны озвучить военные. Окончательное решение выскажет Министерство обороны РФ.

Отметим, что в поддержку увеличения срока срочной службы в армии до двух лет уже выступили в обеих палатах парламента: в Госдуме об этом заявил депутат от Крыма Михаил Шеремет, а в Совфеде – глава комитета по обороне Виктор Бондарев.


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