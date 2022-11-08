Кабмин ввел санкции против 74 зарубежных компаний

Правительство утвердило перечень из 74 зарубежных компаний, в отношении которых Россия вводит санкции в области военно-технического сотрудничества, сообщила 8 ноября пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ограничения распространяются на компании из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Польши, Словакии, США, Черногории, Чехии и Эстонии. С организациями из перечня запрещаются сделки в сфере военно-технического сотрудничества.

Как отмечается, постановление подготовлено во исполнение президентского указа о санкциях против недружественных государств и компаний. "В мае 2022 года в рамках исполнения этого же указа правительство утвердило перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В него вошли свыше 30 организаций, большинство из них — бывшие дочерние предприятия "Газпрома"", — указали в кабмине.

Сегодня же глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила с рекомендацией не преуменьшать влияние санкций на российскую экономику.