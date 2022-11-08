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Новости 11:57

Ликвидация Ростуризма растянется до середины марта

фото ЗакС политика Ликвидация Ростуризма растянется до середины марта

Правительство определилось с механикой упразднения Ростуризма и передачи его полномочий Министерству экономического развития, сообщил 8 ноября "Интерфакс" со ссылкой на соответствующее постановление.

"Определить Минэкономразвития России федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение ликвидационных мероприятий по упразднению Ростуризма", — говорится в документе.

Постановление предполагает, что работники Ростуризма продолжат выполнять свои обязанности, в том числе и по ликвидации ведомства, вплоть "до высвобождения в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Председателем ликвидационной комиссии назначен замглавы Ростуризма Григорий Прокуронов. Прочие участники комиссии должны быть определены в течение недели, речь идет о представителях Минэкономразвития, Казначейства, Росимущества, Росархива и непосредственно упраздняемого ведомства.

Согласно планам, Ростуризм должен прекратить свое существование в срок до 15 марта 2023 года.

Об упразднении Ростуризма стало известно 20 октября, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Ведомство существовало с 2004 года.


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