Четырбок хочет ввести региональные выплаты на содержание собак-проводников

Единоросс из петербургского парламента Денис Четырбок выступил с инициативой предоставить дополнительные выплаты гражданам с инвалидностью по зрению. Эти деньги он хочет направить на содержание собак-проводников. Законопроект, как сообщается в Telegram-канале депутата, уже внесен на рассмотрение коллег. Его суть в том, чтобы к ежегодной федеральной выплате добавить равную ей региональную. В 2022 году эта сумма немногим превысила 28 тысяч рублей.

"По нашим расчетам, проведенным совместно с владельцами собак-проводников, только на один корм в год уходит свыше 80 тыс. рублей, и это без учета средств, необходимых для ветеринарного обслуживания животного", - отметил Четырбок.

Отметим, что в нынешнем году тема собак-проводников уже беспокоила петербургских депутатов: по поводу выплат на их содержание в Минтруд ранее обращались Елена Киселева и Елена Рахова. Их волновало содержание возрастных животных, утративших качества проводников.