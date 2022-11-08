Беглов собрался обмениваться опытом с вузами Узбекистана

В ходе своей поездки в Узбекистан петербургский губернатор Александр Беглов посетил университет AKFA в Ташкенте — один из первых в стране частных вузов, сообщила 8 ноября пресс-служба градоначальника. Как сообщается, учебное заведение было открыто в 2019 году.

Основателем вуза выступила медицинская клиника "AKFA Medline" — крупнейший многопрофильный медцентр в Центральной Азии. В вузе готовят медиков, фармацевтов, стоматологов, бухгалтеров, экономистов, математиков, дизайнеров и других специалистов.

"В наших планах — расширение сотрудничества и обмен опытом между учебными и научными учреждениями Санкт‑Петербурга и республики Узбекистан", — поделился намерениями Беглов.

Накануне стало известно о прибытии в Ташкент официальной делегации Петербурга. Возглавляет ее непосредственно Беглов.

Фото: gov.spb.ru