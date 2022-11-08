Суд начал рассматривать иск о признании "Весны"* экстремистской организацией

В Городском суде Петербурга 8 ноября начали рассматривать иск прокуратуры о запрете деятельности и признании движения "Весна"* экстремистской организацией. Интересы ответчиков представляют адвокаты из правозащитного проекта "Первый отдел": Андрей Чертков и Антон Голубев.

— Заседание прошло достаточно позитивно. Мы изложили свою позицию. Она сводится к полной несостоятельности позиции прокурора. Помните, Шурик спрашивает: "Часовню в XIV веке тоже я?" Вот с точки зрения прокуратуры, все, что нехорошее происходит — это все по вине движения "Весна"*. Мы с этим не согласны, - заявил защитник Андрей Чертков.

Заседание было закрытым и проходило без слушателей. Представители "Весны"* в суде объяснили это наличием в материалах дела документов с грифом "для судебного пользования". Защитники полагают, что обвинение специально хотело закрыть процесс от слушателей.

Следующее заседание назначено на 22 ноября.

Ведомство потребовало запретить "Весну"* в конце сентября. Поводом для этого стали результаты анализа деятельности организации. Она, по версии прокуратуры, якобы направлена на "подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя". Также сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что с помощью различных "политических технологий" организацией формулировалось мнение о необходимости смены власти в стране. Деятельность движения была приостановлена до рассмотрения иска. В середине октября "Весну"* признали иностранным агентом.

После начала специальной военной операции на Украине активисты движения выступали с пацифисткой позицией. Большинство участников "Весны"* были вынуждены покинуть Россию из-за рисков уголовного преследования. Также сейчас в Москве собираются судить координаторов движения Валентина Хорошенина и Евгения Затеева по статье о создании организации, которая посягает на права граждан (ст. 239 УК).

*Минюст внес движение "Весна" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

Константин Леньков