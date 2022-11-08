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Новости 13:50

Суд прекратил дело о возбуждении ненависти против пожилого активиста из Гатчины

фото ЗакС политика Суд прекратил дело о возбуждении ненависти против пожилого активиста из Гатчины

Суд в Гатчине прекратил производство по делу, заведенному в отношении 73-летнего предпринимателя Александра Правдина, сообщает издание "Бумага" со ссылкой на самого фигуранта.

На Правдина составили протокол по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти по этническому признаку) после июльского одиночного пикета: тогда на плакате демонстранта давалась неодобрительная характеристика представителям целой национальности. Суд, со своей стороны, закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения.

Предприниматель известен в Ленобласти тем, что выпускает стенгазету пацифистского содержания.


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